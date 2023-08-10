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В Татарстане по нацпроекту «Демография» прошли кулинарные мастер-классы
В Татарстане, в Верхнеуслонском районе, в центре социального обслуживания «Островок надежды» прошли кулинарные мастер-классы. Мероприятия были организованы в рамках реализации национального проекта «Демография», передает телеканал ТНВ.
В центре соцобслуживания отметили, что на таких мероприятиях посетители учатся соблюдению гигиенических требований при приготовлении блюд, правильно хранить продукты, определять срок их годности.
Национальные проекты реализуются в стране по поручению Президента РФ Владимира Путина.
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