В Татарстане по нацпроекту «Демография» прошли кулинарные мастер-классы

В Татарстане, в Верхнеуслонском районе, в центре социального обслуживания «Островок надежды» прошли кулинарные мастер-классы. Мероприятия были организованы в рамках реализации национального проекта «Демография», передает телеканал ТНВ.

В центре соцобслуживания отметили, что на таких мероприятиях посетители учатся соблюдению гигиенических требований при приготовлении блюд, правильно хранить продукты, определять срок их годности.

Национальные проекты реализуются в стране по поручению Президента РФ Владимира Путина.

