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Общество 10 августа 2023 16:56

В Татарстане по нацпроекту «Демография» прошли кулинарные мастер-классы

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В Татарстане, в Верхнеуслонском районе, в центре социального обслуживания «Островок надежды» прошли кулинарные мастер-классы. Мероприятия были организованы в рамках реализации национального проекта «Демография», передает телеканал ТНВ.

В центре соцобслуживания отметили, что на таких мероприятиях посетители учатся соблюдению гигиенических требований при приготовлении блюд, правильно хранить продукты, определять срок их годности.

Национальные проекты реализуются в стране по поручению Президента РФ Владимира Путина.

#нацпроекты #национальные проекты #мастер-класс
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