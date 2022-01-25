В Татарстане по нацпроекту «Демография» более 2 тыс. человек прошли «Школу ухода»

Если в 2020 году в «Школах ухода» за пожилыми и инвалидами прошли обучение около 1,8 тыс. татарстанцев, то в 2021 году число обучившихся выросло до 2,2 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«На сегодня система долговременного ухода внедрена во всех муниципальных районах. „Школы ухода“ функционируют в республике с 2019 года на базе комплексных центров социального обслуживания», — сказано в сообщении.

В 2020 году за счет федерального бюджета было приобретено оборудование: средства малой реабилитации, наглядные материалы, манекены и пр. Также в республике внедряются стационарозамещающие технологии, которые позволяют создавать условия для максимально длительного проживания пожилых и инвалидов в домашних условиях. В их числе проект «Приемная семья для пожилого человека», который реализуется с 2017 года. В настоящее время в республике созданы 33 приемные семьи для одиноких представителей старшего поколения.

Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании «майских» указов Президента России Владимира Путина и охватывают 12 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда».