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В Татарстане по нацпроекту благоустроят дорогу Каменка – Дубъязы – Большая Атня
В Высокогорском районе Татарстана отремонтируют участок автодороги Каменка – Дубъязы – Большая Атня протяженностью 1,3 км. Работы проведут на отрезке 13+800 – 15+100 км по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
«На объекте предусмотрены работы по укладке выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, устройству верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади более 10 тыс. кв. метров, укреплению обочин асфальтогранулятом», – сообщили в пресс-службе Миндортранса РТ.
Кроме того, на участке дороги обустроят автобусную остановку, где заменят автопавильон. На сегодня дорожники полностью выполнили устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента РФ Владимира Путина.
фото: Миндортранс РТ
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