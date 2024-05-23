news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 23 мая 2024 16:19

В Татарстане по нацпроекту благоустроят дорогу Каменка – Дубъязы – Большая Атня

Скопировать ссылку

В Высокогорском районе Татарстана отремонтируют участок автодороги Каменка – Дубъязы – Большая Атня протяженностью 1,3 км. Работы проведут на отрезке 13+800 – 15+100 км по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

«На объекте предусмотрены работы по укладке выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, устройству верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади более 10 тыс. кв. метров, укреплению обочин асфальтогранулятом», – сообщили в пресс-службе Миндортранса РТ.

Кроме того, на участке дороги обустроят автобусную остановку, где заменят автопавильон. На сегодня дорожники полностью выполнили устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента РФ Владимира Путина.

фото: Миндортранс РТ

#нацпроекты #национальные проекты #ремонт дороги
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2