В Татарстане по нацпроекту благоустроят 42 общественных пространства

В 2026 году в Татарстане планируют благоустроить 51 общественное пространство, сообщил на еженедельном совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин. Его слова цитирует пресс-служба республиканского ведомства.

Из них 42 объекта входят в национальный проект «Инфраструктура для жизни». На эти цели выделено 1,7 млрд рублей. В их числе 36 общественных пространств в 31 муниципальном районе, которые реализуются в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Еще шесть объектов – победители Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений – будут обновлены в Аксубаево, Алексеевском, Высокой Горе, Кукморе, Мензелинске и Тетюшах.

В республиканскую программу «Развитие общественных пространств» включены два объекта с финансированием 200 млн рублей.

По внепрограммным мероприятиям планируется завершить благоустройство семи объектов – победителей предыдущего Всероссийского конкурса – на что выделено 500 млн рублей.

Заключение госконтрактов по 51 объекту запланировано до конца марта.