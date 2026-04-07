В Татарстане по нацпроектам за год построено и модернизировано 468 объектов

В прошлом году в Татарстане в рамках национальных проектов было построено, отремонтировано и модернизировано 468 объектов, включая строительство дорог, инженерных сетей и благоустройство территорий. Об этом на заседании Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению сообщил заместитель министра экономики РТ Айрат Шамсиев.

«В 2025 году на реализацию 46 региональных проектов в составе 12 национальных проектов было направлено 46,5 млрд рублей, в том числе средства федерального бюджета – 26,5 млрд рублей, средства бюджета республики – 20 млрд рублей», – рассказал он.

Шамсиев подчеркнул, что в полном объеме профинансированы все республиканские программы. В частности, на реализацию 34 госпрограмм республики направлено 586,2 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 46,7 млрд рублей, республиканского – 539,5 млрд рублей.

Кроме того, в прошлом году на реализацию государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» было направлено 4,1 млрд рублей. По ней введено в эксплуатацию 5,6 тыс. кв. метров жилья для 73 семей, обустроены площадки под жилищную застройку в Лаишевском, Верхнеуслонском и Черемшанском районах, благоустроены 68 объектов в 20 районах, отремонтировано 25 км автодорог к девяти объектам.

По федеральному проекту «Современный облик сельских территорий» построена школа в Кукморе на 375 мест, детский сад на 80 мест в Апастово, молодежный центр в Рыбной Слободе, многофункциональный центр в Мамадыше, сосудистый центр в Богатых Сабах, реконструирован Дом культуры в Мамадыше.

На заседании депутаты также рассмотрели законопроект об упразднении поселка Ямбурово в Балтасинском районе.

По словам руководителя исполкома Балтасинского района Айдара Хайрутдинова, в муниципалитете проведен анализ всех населенных пунктов на предмет их функционирования и развития. Выяснилось, что в поселке Ямбурово сейчас никто не проживает. Последний житель переехал в село Ципья еще в декабре 2024 года. Социальные объекты, объекты культурного наследия и достопримечательности на территории этого поселка также отсутствуют.