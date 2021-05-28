В Татарстане по нацпроектам в 2021 году откроются две школы и 16 детских садов

В Татарстане благодаря национальным проектам «Демография», «Образование» и «Жилье и городская среда» в 2021 году появятся две новые школы и 16 детских садов, сообщила пресс-служба Министерства экономики республики.

«В Татарстане в 2020 году в рамках реализации национальных проектов „Образование“ и „Жилье и городская среда“ открыто пять общеобразовательных организаций, в 2021 году запланировано открытие еще двух школ. По нацпроекту „Демография“ в 2020 году было открыто 12 детских садов, в 2021 году запланировано открытие 16 дошкольных учреждений», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, что старт реализации национальных проектов в стране дал Президент России Владимир Путин в 2018 году. 21 июля 2020 года указом Президента РФ срок достижения национальных целей скорректирован до 2030 года. Главными целями стали здоровье и благополучие россиян, развитие комфортной среды, расширение возможностей для самореализации и развития талантов, а также повышение эффективности труда и успешности предпринимательства.