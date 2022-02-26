В Татарстане по нацпроектам построят и реконструируют 105 объектов

В Татарстане по семи национальным проектам в рамках 12 федеральных проектов построят, реконструируют или отремонтируют 105 различных объектов. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

Провел совещание, организованное в формате видеоконференции с участием всех муниципалитетов, Президент Татарстана Рустам Минниханов. Принял в нем участие и Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В частности, национальный проект «Жилье и городская среда» включает в себя 37 объектов. В текущем году должны быть благоустроены 33 объекта общественной инфраструктуры. 27 из которых включены в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Еще шесть общественных пространств являются победителями Конкурса малых городов и исторических поселений, отметил докладчик.

В городе Нурлате предполагается построить систему водоснабжения, включающую водозаборный узел. Работы предусмотрены федеральным проектом «Чистая вода».

Национальный проект «Экология» включает федеральный проект «Оздоровление Волги». По нему планируется рекультивировать иловые поля, а также продолжить работу по реконструкции биологических очистных сооружений Казани.

Кроме того, продолжаются работы по рекультивации Самосыровского полигона в Казани (проводятся по федеральному проекту «Чистая страна»). Здесь выполнение строительно-монтажных работ достигает 34%, пояснил министр.

Национальный проект «Образование» предполагает строительство в Тукаевском районе школы на 100 мест. А по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» запланирован капитальный ремонт двух спортивных залов в школах Апастовского и Бавлинского районов. В свою очередь, по нацпроекту «Демография» будет построен детский сад в Казани.

Еще десять объектов, включая Театр юного зрителя в Нижнекамске, в Татарстане будут строить, реконструировать и капитально ремонтировать в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» планируется благоустройство территории и строительство инфраструктуры для объекта «Тубетей Тауэр» в Верхнеуслонском районе, добавил глава Минстроя РТ.

Помимо этого, по пяти государственным программам на территории республики пройдут работы на 102 объектах. Самая масштабная из госпрограмм — «Развитие образования». По ней капитальный ремонт пройдет в 66 школах.

В Набережных Челнах продолжится строительство русского драматического театра «Мастеровые», что предусмотрено государственной программой «Развитие культуры и туризма».

В список мероприятий по комплексному развитию сельских территорий включены работы по 16 объектам, уточнил Айзатуллин.

Национальные проекты в России реализуются с начала 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.