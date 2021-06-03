В Татарстане по нацпроектам отремонтируют и построят 292 объекта на 30,8 млрд рублей

В Татарстане в этом году на реализацию 11 национальных проектов планируется направить 30,8 млрд рублей. На эти средства будут отремонтированы и построены 292 объекта. Об этом в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову сообщила заместитель Председателя Госсовета РТ, исполнительный директор Республиканского Фонда возрождения памятников истории и культуры Татьяна Ларионова.

«Запланировано строительство школы, благоустройство 57 парков и скверов, расчистка трех водных объектов, строительство трех домов культуры и двух центров культурного развития, приобретение 100 квартир для расселения аварийного жилищного фонда. И многое-многое другое», — рассказала депутат.

По словам Ларионовой, пандемия в прошлом году повлияла на реализацию национальных проектов, но «не в той мере, как в других регионах России». «Мы освоили все средства, которые были выделены. Работы не приостанавливались ни по одному проекту. А как иначе — люди ждут ФАПы, клубы, школы и детские сады», — заметила она.

Так, в прошлом году по национальному проекту «Демография» в республике открыли 20 дошкольных учреждений. В этом году планируется открыть еще 16 детсадов, добавила парламентарий.

Ларионова подчеркнула, что в Татарстане многое сделано для создания гериатрических кабинетов для людей старшего поколения. В частности, на сегодня создано 72 гериатрических кабинета, большинство из них по инициативе «Единой России».

«В здравоохранении принимаются колоссальные усилия по открытию новых учреждений. В ближайшее время, к примеру, войдет в эксплуатацию детский онкологический центр. Татарстан первым в России заявил о капитальном ремонте и оборудовании всех поликлинических учреждений. Ранее эта задача была решена по стационарам», — отметила зампредседателя Госсовета.

Кроме того, за последние два года по национальному проекту «Культура» практически все музыкальные школы, которые работают в системе Министерства культуры республики, получили новые музыкальные инструменты.

«Очень большая работа проводится в рамках нацпроекта „Экология“ — 11 очистных сооружений реконструируются, ремонтируются или строятся. Перечень сделанного можно продолжить», — заявила депутат.

По мнению Ларионовой, «национальные проекты дают импульс, мобилизуют многие направления и отрасли».

«Более того, в Татарстане к национальным проектам добавляется мощная работа, связанная с нашими республиканскими программами и проектами. 40 программ, которые жители справедливо называют президентскими, значительно усиливают те результаты, которые мы имеем по реализации национальных проектов», — заключила она.