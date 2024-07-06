В Татарстане по национальному проекту запустили новый сервис для предпринимателей

О запуске в Татарстане сервиса по сопровождению инвестиционных проектов субъектов MCП и подготовке документов и структурированию сделок в целях инвестиционного кредитования сообщили в Минэкономики Республике Татарстан.

Сервис будет называться ЦПИК («Центр поддержки инвестиционного кредитования»).

Все поступающие в данный сервис через Цифровую платформу МСП.РФ заявки для привлечения заемного финансирования направляются на рассмотрения в региональные гарантийные организации при размере заемного финансирования от 5 до 50 млн рублей. В случае если размер заемного финансирования превышает более 50 млн рублей в АО «Корпорация «МСП».

Авторы заявок благодаря сервису получат рекомендации и помощь в доработке бизнес–плана или финансовой модели проекта, а также в структурировании кредитной сделки, в том числе в рамках проектного финансирования.

Проекты, получившие поддержку в ЦПИК, также могут получить поддержку Корпорации в виде независимых гарантий по кредитам на сумму от 50 млн рублей, а также поручительство Гарантийного фонда РТ на сумму до 70 млн рублей.

Для получения поддержки необходимо зарегистрироваться на Цифровой платформе МСП.РФ и направить заявку с приложением бизнес-плана и финансовой модели проекта по адресу или воспользоваться QR-кодом.

Отмечается, что поддержку предпринимателей в Татарстане в рамках инициированного президентом РФ Владимиром Путиным национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализует подведомственный Минэкономики РТ Центр «Мой бизнес».

Цифровая платформа МСП.РФ разработана в рамках реализации федерального проекта «Создание Цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер поддержки и специальных сервисов субъектами малого и среднего предпринимательства и самозанятыми гражданами».

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда».