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В Татарстане по М5 и трассе Казань - Ульяновск вновь запустили грузовики автобусы
С 11.00 сегодня стали временное ограничение движения для автобусов, маршрутных такси и грузовиков на М5 и Р241, проходящих по территории Татарстана, сообщает «Волго-Вятскуправтодор».
Временное ограничение движения для грузовых и междугородних транспортов сохраняется на всех остальных автомобильных дорогах общего пользования федерального значения, за вышеуказанных М5, Р-241, а также М7 и М12, где движение по-прежнему ограничено для всех видов транспорта.
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