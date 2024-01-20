В Татарстане по М5 и трассе Казань - Ульяновск вновь запустили грузовики автобусы

С 11.00 сегодня стали временное ограничение движения для автобусов, маршрутных такси и грузовиков на М5 и Р241, проходящих по территории Татарстана, сообщает «Волго-Вятскуправтодор».

Временное ограничение движения для грузовых и междугородних транспортов сохраняется на всех остальных автомобильных дорогах общего пользования федерального значения, за вышеуказанных М5, Р-241, а также М7 и М12, где движение по-прежнему ограничено для всех видов транспорта.