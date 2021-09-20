В Татарстане по итогам «осенней переписи» насчитали 4,8 тыс. белок

В ходе «осенней переписи» в Татарстане сотрудники Государственного комитета РТ по биоресурсам насчитали следы более 4,8 тыс. белок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По итогам маршрутного учета численность белок стабильна. По результатам последнего учета в республике обитают 4,8 тыс. животных», — отметили в ведомстве.

Этих грызунов можно встретить на территории Агрызского, Аксубаевского, Алькеевского, Арского, Балтасинского, Высокогорского, Елабужского, Зеленодольского, Кукморского, Мамадышского, Нижнекамского, Нурлатского, Сабинского и Черемшанского районов.

При этом увеличение численности белок в Татарстане фиксировалось в 2012, 2013, 2016 и 2018 годах.