В Татарстане по итогам года производство сельхозпродукции может сократиться на 18,3%

По итогам текущего, 2021 года в Татарстане производство сельскохозяйственной продукции может сократиться на 18,3% по сравнению с прошлым, 2020 годом. Если в целом по отрасли индекс производства ожидается на уровне 81,7%, то в растениеводстве он составит 65,2%, а в животноводстве — 99,2%.

Об этом на совещании в Доме Правительства республики рассказал вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров. Провел совещание, организованное в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами, Президент Татарстана Рустам Минниханов. В нем также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

По словам Марата Зяббарова, «удельный вес агропромышленного комплекса с учетом производства пищевой продукции в экономике составляет 8,2%». За первые шесть месяцев текущего года объем продукции сельского хозяйства по предварительной оценке составил 101,2 млрд. рублей, в сопоставимых ценах к уровню прошлого года — 99,1%. «Отгружено пищевых продуктов на 114,8 млрд. рублей. Индекс производства составил 108,3%», — уточнил докладчик.

При этом на сельском хозяйстве Татарстана отрицательно сказались неблагоприятные погодные условия. В общей сложности 42 района республики признаны пострадавшими от чрезвычайной ситуации. Весной погибли озимые культуры на площади 77 тыс. гектаров, что составило 14% от посевов. Погибшие площади были пересеяны яровыми культурами.

«Страхование посевов — гарантия снижения рисков. Но аграрии пока слабо пользуются этим инструментом. Лишь 10% посевов были застрахованы, на площади 278 тыс. гектаров», — заметил в контексте минимизации последствий неблагоприятной погоды Зяббаров.

«На полях республики завершена уборка зерновых культур, еще предстоит убрать кукурузу на зерно и технические культуры. В целом по республике средняя урожайность — 15,4 центнера с гектара. Прогнозный валовый сбор сахарной свеклы также ожидается со снижением на 22%, технических культур и овощей — более чем на 30%», — предупредил министр.

«В стоимостном выражении валовую продукцию растениеводства ожидаем в размере 93 млрд рублей, на 43 млрд рублей ниже уровня прошлого года», — подчеркнул он.

Вместе с тем в ряде районов прогнозируется снижение объема валовой продукции растениеводства более чем в два раза. В Актанышском районе уменьшение составит 62,6%, в Альметьевском — 62%, в Новошешминском — 59%, в Муслюмовском — 57,9%, а в Атнинском — 53,5%.

Кроме того, ситуация усугубляется диспаритетом цен. Подорожали энергоносители, ремонт и обслуживание импортного оборудования, запчасти, горюче-смазочные материал, минеральные удобрения. Всё это серьезно повлияло на повышение себестоимости продукции. Также в этом году до 80% выросли цены на кормовые добавки, добавил глава Минсельхозпрода РТ.

В качестве отдельного риска Марат Зяббаров упомянул прогнозируемое снижение запланированных инвестиций в основной капитал из-за роста цен на металлопродукцию и строительно-монтажные работы. До конца года в Татарстане запланирован ввод 17 инвестпроектов молочного направления на 15,5 тыс. голов.

Как отмечает пресс-служба Президента РТ, сказал министр и о закредитованности хозяйств республики. Их задолженность перед банками на данный момент составляет 49 млрд. рублей, а по лизинговым обязательствам — 9 млрд. рублей. По результатам совещаний с финансовыми организациями подготовлены различные меры поддержки аграриев.

В частности, Фонд поддержки предпринимательства РТ в качестве меры поддержки для снижения финансовой нагрузки предоставляет микрозайм «Засуха» на сумму от 300 тыс. до 5 млн рублей сроком от трех до 24 месяцев на преодоление последствий засухи по льготной ставке от 1% до 4,5%. Предусмотрена и реструктуризация микрозаймов в виде продления срока действия договоров с двух до пяти лет. Пока за мерами поддержки в фонд обратились сельхозпредприятий из пяти районов. Помимо этого, для повышения деловой активности населения и увеличения производства сельхозпродукции выделяется грантовая поддержка.

Марат Зяббаров затронул и такие вопросы, как повышение среднемесячной заработной платы и мониторинг финансово-экономического состояния крупных и социально значимых сельхозпредприятий. На начало июля 2021 года средняя зарплата аграриев Татарстана составила 30 138 рублей (с ростом на 15%). Все 34 системообразующих предприятия за первое полугодие показали положительную динамику. объем их денежной выручки составил примерно 56 млрд. рублей с ростом к аналогичному периоду на 17%.