В Татарстане ожидают двукратный рост рабочих мест сфере интернет-торговли

Число рабочих мест в Татарстане благодаря развитию секторов, связанных с интернет торговлей, может увеличиться в два раза. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей, помощник Президента РТ Фарид Абдулганиев.

«Оптимистичный прогноз по итогам 2022 года дает значительное увеличение – возможно даже удвоение количества новых рабочих мест в секторах, связанных с интернет-торговлей. Отмечу, что по данным на конец 2021 года средняя заработная плата в сопутствующих сервисах была выше средней по Татарстану и составляла 54 тысячи рублей, в компаниях, вышедших на маркетплейсы – 63 тысячи рублей», – сказал он.

Абдулганиев подчеркнул, что развитие интернет-торговли является важным фактором для решения вопроса обеспечения занятости населения.

«По оценкам экспертов, которые подтверждаются нашими исследованиями, при выходе на рынок интернет-торговли каждый субъект малого предпринимательства создает в среднем два новых рабочих места, средний бизнес – пять рабочих мест, крупный – 30», – сообщил бизнес-омбудсмен РТ.

Он напомнил, что в 2021 году в Татарстане было создано около 55 тысяч новых рабочих мест в секторах, связанных с интернет-торговлей

Одним из факторов, ограничивающих развитие eCom в Татарстане, стал дефицит кадров. Например, очень мало специалистов, которые умеют продвигать товары через маркетплейсы и соцсети, рассказала министр труда, занятости и социального обеспечения Татарстана Эльмира Зарипова.

«Есть определенная тенденция, которая характеризует рынок труда республики – это достаточно высокий уровень занятости. Сегодня у нас на учете в центре занятости стоит чуть больше 10 тысяч человек. Идет активное трудоустройство через службу занятости, различные программы работают. Также проводятся обучающиеся программы по оказанию содействия открытия собственного бизнеса в связке с электронной коммерцией. Мы видим тут мультипликативный эффект, когда место, созданное в электронной торговле, дает новые рабочие места в смежных отраслях», – отметила Зарипова.

Генеральный директор Центра развития профессиональных компетенций РТ Эмиль Губайдуллин добавил, что татарстанцы могут бесплатно обучиться и получить новую профессию или повысить квалификацию в рамках федерального проекта «Содействие занятости». «Самыми популярными направлениями обучения в этом году являются – Менеджер по работе с маркетплейсами, Предпринимательство, Электромонтаж, Медицинский и социальный уход, Программные решения для бизнеса», – сообщил он.

Бизнес-омбудсмен РТ в заключение добавил, что руководство республики вовремя отреагировало на рост экономики и приняло программу развития интернет-торговли, которая в том числе предусматривает подготовку и переподготовку кадров для новой отрасли.