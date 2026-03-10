В Татарстане по истории в соцсетях отследили отца, не платившего алименты

В Татарстане отца, не платившего алименты, выследили по истории в соцсетях.

Как сообщили в УФССП России по РТ, житель Черемшанского района был должен своим детям порядка 470 тысяч рублей, однако уклонялся от исполнения обязательств. Он не жил по месту регистрации, не отвечал на звонки и не открывал приставам двери.

Тем не менее, мужчина решил вернуться в родные места и опубликовал эту новость в историях на своей странице. Обнаружив, что мужчина находится по адресу регистрации, к нему выехали приставы. Они встретились с должником, а затем доставили его в отделение.

На нарушителя составили протокол и назначили 40 часов обязательных работ.