В Татарстане по инициативе школьников взяли под охрану редкие виды птиц и растений

В Татарстане по инициативе школьников создали памятник природы «Покш Пандо». Это поможет в сохранении уникального палеогеологического комплекса правобережья Шешмы. Территория «Покш Пандо» является местом обитания редких видов растений и животных, отметила руководитель исполкома Лениногорского муниципального района Татарстана Зульфия Михайлова на брифинге в Кабмине РТ.

«Памятник природы „Покш Пандо“ создан для сохранения красивейшего природного ландшафта и охраны редких видов животных и растений. Инициатором его создания были учащиеся средней школы № 2. Это первый случай в Татарстане, когда школьники инициировали создание ООПТ», — отметила Михайлова.

В «Покш Пандо» растет ковыль красивейший и ковыль перистый, встречаются лунь луговой и пустельга обыкновенная. На территории природного комплекса был замечен и редкий вид птицы – могильник, занесенный в Красные книги России и Татарстана.

Леса в Лениногорском районе занимают около 20% территорий, что выше среднего по республике. На территории заказника «Степной» зафиксировано несколько видов «краснокнижных» птиц – ушастая сова, мохноногий сыч и другие, сообщила Михайлова.

«Особый интерес представляет высокая плотность населения на природной территории района байбака европейского. Популяция насчитывает более 5 тысяч сурков и является крупнейшей в регионе. Здесь встречаются степная мышовка и хомячок Эверсмана», – добавила она.

Заказник Степной имени А.И.Щеповских на протяжении 23 лет обеспечивает сохранение уникальных степных участков республики. В 2022 году здесь началось обустройство экологической тропы на средства гранта. Всего в районе созданы четыре особо охраняемых природных территории, в том числе два памятника природы – реки Шешма и Степной Зай, являющиеся базовыми артериями Закамского района республики.