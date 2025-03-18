В Татарстане по инициативе прокуратуры изменили сроки выплат детям-сиротам

В Татарстане прокуратура выступила с инициативой корректировки Постановления Кабмина РТ о предоставлении выплат сиротам. Поправки затронули порядок выплаты единовременной помощи выпускникам образовательных учреждений из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Причиной пересмотра положения стало обращение выпускника, призванного в армию до завершения обучения и не успевшего вовремя подать заявление на получение пособия. Прежние нормы не предусматривали возможности восстановления пропущенного месячного срока подачи документов, даже при наличии уважительных причин.

В результате вмешательства прокуратуры власти Татарстана внесли изменения в документ. Теперь сироты смогут подавать заявления на выплату и после истечения установленного срока, если причина задержки будет признана уважительной.