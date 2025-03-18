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Общество 18 марта 2025 15:38

В Татарстане по инициативе прокуратуры изменили сроки выплат детям-сиротам

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В Татарстане прокуратура выступила с инициативой корректировки Постановления Кабмина РТ о предоставлении выплат сиротам. Поправки затронули порядок выплаты единовременной помощи выпускникам образовательных учреждений из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Причиной пересмотра положения стало обращение выпускника, призванного в армию до завершения обучения и не успевшего вовремя подать заявление на получение пособия. Прежние нормы не предусматривали возможности восстановления пропущенного месячного срока подачи документов, даже при наличии уважительных причин.

В результате вмешательства прокуратуры власти Татарстана внесли изменения в документ. Теперь сироты смогут подавать заявления на выплату и после истечения установленного срока, если причина задержки будет признана уважительной.

#кабмин рт #дети-сироты #Прокуратура РТ
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