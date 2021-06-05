В Татарстане по госпрограмме отремонтируют 8 гидротехнических сооружений

Благодаря федеральной госпрограмме «Воспроизводство и использование природных ресурсов» в Татарстане проводится капремонт гидротехнических сооружений в Зеленодольском, Елабужском, Кукморском, Нурлатском и Буинском районах. Общая стоимость работ составляет 62,6 млн рублей, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«На 48 водных объектах определяются границы береговых линий, водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Работы проводятся на реках Ошма в Мамадышском районе, Мелля, Серганка, Шумбутка, Шерашлинка в Муслюмовском районе, Белая в Актанышском районе, а также на озерах Нижнекамского, Лаишевского, Пестречинского и Зеленодольского районов», – сказано в сообщении.

Кроме того, в этом году запланирована расчистка левого притока реки Карла в Буинске. На сегодняшний день по данному объекту объявлен аукцион. Всего благодаря госпрограмме на территории республики реализуется 14 природоохранных мероприятий на сумму более 84 млн рублей. Из них средства федерального бюджета составляют 57,9 млн рублей.