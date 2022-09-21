Минниханов: 3,5 тыс. соцобъектов РТ получили скоростной интернет по федеральной программе

По федеральной программе в Татарстане за три года к скоростному интернету подключено более 3,5 тыс. социальных объектов — ФАПы, библиотеки, музеи, дома культуры. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на пленарном заседании Международного форума Kazan Digital Week 2022.

«К скоростным каналам связи впервые подключены более 300 сел. Наша задача — подключить все социальные объекты, — заявил Минниханов. — Хочу поблагодарить Президента и Правительство России за очень важную программу по подключению к скоростному интернету социальных объектов».

Руководитель республики подчеркнул, что в Татарстане все школы подключены к оптоволоконным сетям. В дополнение к этому планируется выдать 24 тыс. ноутбуков учителям, из которых 12 тыс. уже вручены.

Президент РТ добавил, что компания «Таттелеком» в этом году планирует обеспечить скоростным интернетом 100 тыс. сельских домохозяйств. В настоящее время 81% домохозяйств Татарстана имеют широкополосный доступ в интернет.

«Развитие цифровой экономики требует высококлассных кадров. За последний год выпуск IТ-специалистов нашими вузами увеличился на 15%. Важно поддерживать высокий уровень IТ-образования. Для этого мы проводим грантовую поддержку лучших студентов, что позволяет нам привлекать таланты со всей России», — сказал он.

По мнению Минниханова, цифровыми компетенциями должны обладать все граждане, а не только IТ-специалисты. Поэтому, по его словам, в Татарстане запущен ряд образовательных проектов. В частности, открываются цифровые кафедры в вузах, ежемесячно проводятся уроки цифры в школах, проходит обучение людей старшего поколения. Кроме того, планируется обучить всех сотрудников бюджетной сферы базовым цифровым навыкам.