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В Татарстане по дорожному нацпроекту за год восстановят 36 мостов
В Татарстане в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» восстановят 36 мостов. Четыре моста будут построены заново, на 14 сооружениях запланирована реконструкция, а на 18 объектах — капремонт и ремонт, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
«Всего до конца года планируется ввести в эксплуатацию 30 мостов общей протяженностью более 1,1 тыс. метров. На всех мостах планируется применять новые материалы и технологии, в основном — современные защитные и гидроизолирующие системы», — отметили в министерстве.
В частности, в Альметьевском районе завершится реконструкция моста через реку Степной Зай протяженностью 96,2 метра. В Черемшанском районе будет реконструирован мост через реку Большой Черемшан длиной 130,3 метра, а в Рыбно-Слободском районе отремонтируют мост через Шумбутку протяженностью 96,4 метра.
В прошлом году по дорожному нацпроекту проведены ремонтные работы на 27 мостах, причем 16 сооружений введены в эксплуатацию.
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