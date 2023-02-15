В Татарстане по дорожному нацпроекту за год восстановят 36 мостов

В Татарстане в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» восстановят 36 мостов. Четыре моста будут построены заново, на 14 сооружениях запланирована реконструкция, а на 18 объектах — капремонт и ремонт, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Всего до конца года планируется ввести в эксплуатацию 30 мостов общей протяженностью более 1,1 тыс. метров. На всех мостах планируется применять новые материалы и технологии, в основном — современные защитные и гидроизолирующие системы», — отметили в министерстве.

В частности, в Альметьевском районе завершится реконструкция моста через реку Степной Зай протяженностью 96,2 метра. В Черемшанском районе будет реконструирован мост через реку Большой Черемшан длиной 130,3 метра, а в Рыбно-Слободском районе отремонтируют мост через Шумбутку протяженностью 96,4 метра.

В прошлом году по дорожному нацпроекту проведены ремонтные работы на 27 мостах, причем 16 сооружений введены в эксплуатацию.

Национальные проекты реализуются в России по поручению Президента РФ Владимира Путина начиная с 2019 года.