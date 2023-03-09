В Татарстане по дорожному нацпроекту за год планируется восстановить 36 мостов

В Татарстане в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируется восстановить 36 мостов. Из них 31 объект общей протяженностью более 2 тыс. метров будет введен в эксплуатацию. Об этом сообщил «Татар-информу» заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.

«До конца 2024 года в соответствии с показателями национального проекта в республике необходимо привести в нормативное состояние мосты протяженностью 3,6 тыс. метров. В эксплуатацию будет введено не менее 58 мостов», — рассказал собеседник агентства.

Так, например, будут отремонтированы мосты через реку Большой Черемшан протяженностью 130,3 метра в Черемшанском районе, через Шумбутку длиной 96,4 метра в Рыбно-Слободском районе и через Степной Зай протяженностью 96,2 метра в Альметьевском районе.

Всего на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» в этом году выделено около 11,2 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 4,6 млрд рублей, из республиканского — 6,4 млрд рублей, отметил замминистра транспорта и дорожного хозяйства.

По его словам, планируется отремонтировать более 283,6 километра региональных и местных дорог и привести в нормативное состояние 26 искусственных сооружений. В частности, в Казанской агломерации проведут ремонт на 22 участках протяженностью более 37 километров, в Набережночелнинской — на восьми объектах длиной 22,6 километра, в Нижнекамской — на двух участках протяженностью 2,2 километра. Кроме того, будут отремонтированы 57 участков региональных дорог длиной 121,4 километра.

«Мероприятия направлены на повышение качества дорожной сети. В среднем по агломерациям доля дорог, соответствующих нормативу, увеличена с 80,4% до 83,2%. Выросла доля дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, с 46,3% до 50,3%. За прошедшие годы, включая 2022 год, по нацпроекту отремонтировано 1129,8 километра дорог», — подчеркнул Чукин.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.