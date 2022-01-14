В Татарстане по дорожному нацпроекту за год обустроено 177 пешеходных переходов

В Татарстане за прошлый год по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» обустроено 177 пешеходных переходов. Об этом сообщили в пресс-службе Миндортранса РТ.

«В прошлом году на региональных дорогах, а также в Казанской, Набережночелнинской и Нижнекамской агломерациях проведены мероприятия по обустройству объектов безопасности», — отметили в министерстве.

В частности, установлено более 7 тыс. метров пешеходного ограждения, 27,7 тыс. метров барьерного ограждения, 4533 дорожных знака, восемь светофоров. Например, в Казани светофорные объекты появились на улицах Рауиса Гареева, Гладилова и Поперечно-Базарная.

Специалисты также установили 91 искусственную дорожную неровность, к примеру, в Набережных Челнах на улице Шамиля Усманова, в Казани — на улице Магистральная.

Кроме того, рабочие обустроили около 37,2 тыс. метров тротуаров и пешеходных дорожек, провели устройство 6303 метров освещения, организовали 76 остановочных площадок для маршрутных автобусов. Так, автобусные остановки появились на региональных дорогах Казань — Шемордан в Пестречинском районе, Заинск — Сухарево в Нижнекамском районе, Бавлы — Октябрьский в Бавлинском районе, Алексеевское — Высокий Колок в Алексеевском районе и так далее.

Реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги» продлится до 2024 года. В результате в Татарстане доля региональных автодорог, соответствующих нормативным требованиям, увеличится с 46% до 50%, дорог городских агломераций — с 79% до 85%.

Национальные проекты были инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным, они воплощаются в жизнь начиная с 2019 года. После начала пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса их цели были скорректированы.