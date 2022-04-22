В Татарстане по дорожному нацпроекту установят более 17 детекторов транспорта

В Казанской и Набережночелнинской агломерациях по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируется установить более 17 детекторов транспорта для мониторинга интенсивности дорожного движения. Об этом рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.

«Предусмотрена также реализация третьего этапа единой платформы управления транспортной системой республики, в рамках которого будет осуществляться интеграция существующих подсистем в единую платформу и разработка дополнительных модулей. В том числе и развитие автоматизированной системы управления дорожным движением – модернизация более 15 светофорных объектов», – отметил Чукин.

Для реализации дорожного нацпроекта российским регионам с 2020 года выделяются средства из федерального бюджета на создание и развитие интеллектуальных транспортных систем в агломерациях с населением свыше 300 тыс. человек. В Татарстане в эту категорию входят Казанская и Набережночелнинская агломерации.

«По национальному проекту мы реализуем развитие системы фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения. Всего на сегодняшний день в нашей республике функционируют 1 271 комплекс фотовидеофиксации, в том числе за счет федерального финансирования в 2020 и 2021 годах приобретено 102 комплекса», – цитирует замминистра пресс-служба Миндортранса РТ.

Национальные проекты реализуются в РФ с 2019 года на основании «майских» указов Президента России Владимира Путина.