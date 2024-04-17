В Татарстане по дорожному нацпроекту реконструируют мост через Тиганку на 93 млн рублей

В Алексеевском районе Татарстана реконструируют мост через реку Тиганка, расположенный в селе Нижние Тиганы. Работы проведут по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на сумму 93 млн рублей, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Во время реконструкции моста протяженностью 27,1 метра рабочие построят опоры, смонтируют пролетное строение, уложат мостовое полотно. Кроме того, специалисты выполнят устройство подходов к мосту. Начало работ запланировано на май.

«Проезд автотранспорта будет осуществляться по существующей дорожно-уличной сети. После завершения реконструкции организация движения продолжится по постоянной схеме», – отметили в министерстве.



Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента РФ Владимира Путина.