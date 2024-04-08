Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане по дорожному нацпроекту реконструируют мост через реку Клянчейка
В Верхнеуслонском районе Татарстана реконструируют мост через реку Клянчейка в селе Русское Макулово. Работы проведут по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» за 81 млн рублей, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
Реконструкция моста протяженностью 24,8 метра запланирована на апрель-май. Рабочие построят опоры, смонтируют пролетное строение, сделают устройство мостового полотна и подходы к искусственному сооружению.
«Для проезда автотранспорта объект полностью закрывается на время реконструкции, и объезд осуществляется по существующей дорожно-уличной сети», — говорится в сообщении.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Они охватывают более десяти направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда».
Выступая с посланием Федеральному Собранию 29 февраля, глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»