В Татарстане по дорожному нацпроекту реконструировали мост через реку Карла

В Буинском районе Татарстана по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» завершена реконструкция моста через реку Карла. Искусственное сооружение расположено на 1,1 км автодороги Казань – Ульяновск – Кондитерская фабрика, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Ранее мост имел недостаточный подмостовой габарит, в результате которого паводковыми водами размывалась береговая линия за сооружением. Тротуарная часть не соответствовала действующим требованиям безопасности дорожного движения и создавала неудобство пешеходам», – отметили в министерстве.

Рабочие полностью переустроили мост, увеличив подмостовое отверстие, изменив организацию дорожного движения и прохода пешеходов. Кроме того, специалисты переустроили линии электропередачи, связи, газопровода высокого давления и водопровода.

Теперь сооружение соответствует действующим требованиям как по нормативной нагрузке, так и по безопасности движения. На реконструкцию из бюджета Татарстана выделено более 70 млн рублей.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина.