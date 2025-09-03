news_header_top
Общество 3 сентября 2025 12:33

В Татарстане по дорожному нацпроекту отремонтируют участок обхода Мамадыша

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

В Татарстане отремонтируют участок обхода города Мамадыша протяженностью 900 метров. Работы проводятся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» на отрезке 4,6 – 5,6 км в Мамадышском районе республики, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На объекте предусмотрены работы по регенерации существующего асфальтобетонного покрытия с добавлением щебня М-800 и цемента, уширению основания и устройству ровиков уширения», – говорится в сообщении.

Дорожники уложат нижний слой покрытия из асфальтобетонной смеси, а верхний – из щебеночно-мастичного асфальтобетона, укрепят обочины щебеночно-песчаной смесью.

Уже завершаются работы по ремонту моста, который находится на дороге, и устройству продольной дренажной системы.

В этом году по нацпроекту отремонтируют более 150 километров региональных автодорог, в том числе расположенные на них искусственные сооружения.

#нацпроекты #национальные проекты #ремонт дороги
