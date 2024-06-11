В Татарстане по дорожному нацпроекту отремонтируют мост через реку Мензеля

В селе Сарманово капитально отремонтируют мост через реку Мензеля по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На объекте предусмотрены работы по ремонту береговых и промежуточных опор, устройству пролетных строений моста, подходов к нему, укладке мостового полотна и дорожной одежды», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас проводятся работы по демонтажу конструкций моста. Проезд автотранспорта на время капремонта временно организован по близлежащим автодорогам.

Национальные проекты исполняются в России с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.