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В Татарстане по дорожному нацпроекту отремонтируют мост через реку Мензеля
В селе Сарманово капитально отремонтируют мост через реку Мензеля по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
«На объекте предусмотрены работы по ремонту береговых и промежуточных опор, устройству пролетных строений моста, подходов к нему, укладке мостового полотна и дорожной одежды», — говорится в сообщении ведомства.
Сейчас проводятся работы по демонтажу конструкций моста. Проезд автотранспорта на время капремонта временно организован по близлежащим автодорогам.
Национальные проекты исполняются в России с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.
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