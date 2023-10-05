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В Татарстане по дорожному нацпроекту капитально отремонтируют мост через реку Каринка
В Елабужском районе Татарстана капитально отремонтируют мост через реку Каринка, расположенном в селе Бехтерево. Реконструкция ведется по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
«Завершены основные работы по ремонту. Осталось разобрать технологическую и строительную площадку, временный проезд, провести рекультивацию занимаемых земель», – отметили в министерстве.
Конструкция пролетного строения моста протяженностью 44,7 метра выполнена из сталежелезобетона.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина.
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