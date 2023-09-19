В Татарстане по дорожному нацпроекту капитально отремонтирован мост через реку Агрызка

В Агрызе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» капитально отремонтирован мост через реку Агрызка, расположенный на улице Крестьянская, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

«Ремонтные работы на мосту через реку Агрызка выполнены в полном объеме», – говорится в сообщении министерства.

Автодорожный мост имеет протяженность 16 метров. Его пролетное строение сделано из железобетона, а покрытие проезжей части – из асфальтобетона.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина.