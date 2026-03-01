В Татарстане по «дачной амнистии» зарегистрировано более 850 тысяч объектов недвижимости

С момента вступления в силу закона о «дачной амнистии» в 2006 году Управление Росреестра по Республике Татарстан оформило свыше 426,7 тысячи прав на земельные участки, около 303 тысяч — на жилые дома и более 121,6 тысячи — на иные постройки, не требующие разрешения на строительство. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Руководитель Управления Росреестра по РТ Азат Зяббаров отметил, что в этом году «амнистии» исполняется 20 лет. За это время механизм неоднократно продлевался и корректировался, но сохраняет востребованность среди населения. Всего в республике в упрощённом порядке зарегистрировано более 850 тысяч прав на объекты недвижимости.

Председатель Правления Союза садоводов Татарстана Илья Слесарский подчеркнул, что благодаря «дачной амнистии» сотни тысяч садоводов смогли узаконить постройки без получения разрешений на строительство. Оформленная недвижимость позволяет владельцам страховать имущество, продавать объекты, передавать по наследству, что повышает социальную защищённость и экономическую активность граждан.

Действие «дачной амнистии» продлено до 1 марта 2031 года в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2021 года № 478-ФЗ.

Справка«Дачная амнистия» позволяет гражданам в упрощённом порядке оформить права на садовые и жилые дома, построенные на участках для садоводства, ИЖС, личного подсобного хозяйства в границах населённых пунктов, а также на хозяйственные постройки (бани, гаражи и др.), не требующие разрешения на строительство.