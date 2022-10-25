В Татарстане «Племрепродукт» выплатил 1,2 млн долгов по зарплате

ООО «Племрепродукт» в Бугульминском районе Татарстана частично погасило задолженность по зарплате и выплатило сотрудникам 1,2 млн рублей.

За обеспечением трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда Минтруд РТ следит совместно с органами государственного и местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми службами, напомнили в ведомстве. Благодаря вмешательству специалистов, зарплату получили 38 работников предприятия.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что «Энергостройсервис» и «Племрепродукт» выплатили татарстанцам 2 млн долгов по зарплате.