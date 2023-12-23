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В Татарстане планируют запустить онлайн-продажу билетов на водный транспорт
К навигации 2024 года в Татарстане планируют запустить полноценную продажу билетов на водный транспорт в формате онлайн. Об этом рассказал генеральный директор компании «Флот РТ» Роман Лизалин.
Сейчас покупка билета возможна только в формате офлайн — с походом в кассу, очередями. «Это одна из проблем, которая была при пассажирских внутренних перевозках водным транспортом. На сегодняшний день у нас идут работы по разработке сайта. В тестовом режиме он уже работает», — заметил Лизалин в интервью для «Татарстан-24».
Кроме того, отметил он, планируется запуск услуг по продаже и бронированию билетов на сайте госуслуг РТ, собственного мобильного приложения.
«Мы рассчитываем, что в навигацию 2024 года мы выйдем уже с возможностью приобретения билетов онлайн», — заключил гендиректор компании.
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