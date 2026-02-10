В Татарстане планируют выплачивать 100 тыс. рублей беременным учащимся с 14 лет

В Татарстане предлагают распространить выплату для очно обучающихся беременных на несовершеннолетних с 14 лет. Соответствующий проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу. Ранее возраст не указывался. Размер единовременной выплаты составляет 100 тысяч рублей.

Право на получение материальной помощи смогут получить девушки в возрасте от 14 до 18 лет, которые обучаются по очной форме, состоят на учете в государственной женской консультации и являются гражданками России, постоянно проживающими в Татарстане, следует из документа. Для подачи заявления потребуется письменное согласие одного из родителей, усыновителей или попечителей.

Обратиться за выплатой можно с момента, когда срок беременности достигнет 12 недель, и вплоть до дня родов. Наименование учебного заведения в документе не указано, что подразумевает возможность участия студенток различных образовательных организаций.

Заявление можно подать лично, отправить по почте или через портал госуслуг в отделение республиканского центра материальной помощи по месту жительства. Рассмотрение обращения и принятие решения о назначении или отказе должно быть осуществлено в течение 10 рабочих дней.

Ранее выплата в размере 100 тысяч рублей для беременных студенток была установлена постановлением Кабинета министров Республики Татарстан 5 сентября. Предыдущая редакция проекта не содержала конкретизации по нижней возрастной границе и типам учебных заведений.