Общество 26 ноября 2025 19:24

В Татарстане планируют ввести выплату работникам спорта, переехавшим в сельские пункты

В Татарстане с 2026 года планируют утвердить меры поддержки для специалистов в области спорта и физической культуры, работающих в сельских населенных пунктах республики. Соответствующее постановление на данный момент проходит антикоррупционную экспертизу.

Компенсационные выплаты будут применяться к специалистам, переехавшим в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа, а также города с населением до 50 тыс. человек. Также необходимо, чтобы работник был гражданином РФ и заключил соответствующий трудовой договор не позднее 1 сентября года, когда претендует на выплату.

В случае принятия законопроекта, размер выплаты составит один миллион рублей. Она будет единовременной.

