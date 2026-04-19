Общество 19 апреля 2026 14:05

В Татарстане планируют ввести новые премии для учителей естественных наук

В Татарстане разработали проект программы единовременных выплат для педагогов, преподающих физику, химию и биологию. Инициатива в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, размер поощрения будет варьироваться от 230 до 345 тысяч рублей в зависимости от квалификации и стажа работы. Максимальную выплату – 345 тыс. рублей – смогут получить учителя с высшей категорией и значительным опытом. Педагогам со стажем до пяти лет предусмотрено 288 тыс. рублей, а преподавателям вузов, работающим в школах по совместительству, – 230 тыс. рублей.

Для получения выплаты необходимо выполнить ряд критериев. В частности, не менее 10% выпускников должны набрать 80 и более баллов на ЕГЭ, учащиеся – становиться призерами олимпиад, а сами педагоги – участвовать в проведении образовательных мероприятий.

Планируется, что выплаты будут предоставляться на конкурсной основе. Средства победителям перечислят единовременно в течение 45 рабочих дней после подведения итогов отбора.

#премия #поддержка учителей #выплаты учителям
