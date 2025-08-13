news_header_top
Общество 13 августа 2025 11:54

В Татарстане планируют втрое повысить премию на исследования молодым ученым

В Татарстане хотят повысить размер премий на поддержку научных исследований, проводимых молодыми учеными и молодежными научными коллективами в республике.

Согласно постановлению кабмина РТ, опубликованному на сайте антикоррупционной экспертизы, размер выплат хотят увеличить втрое, с 44 тыс. до 138,2 тыс. рублей.

Также увеличат и количество присуждаемых премий — с 12 до 40.

Изменения коснутся постановления от 26 октября 2024 («О мерах господдержки научных исследований, проводимых молодыми учеными и молодежными научными коллективами в РТ, в наиболее перспективных и значимых для развития РТ областях»). Перспективными направлениями считаются математика, физика, химия, астрономия (и связанные с ними области).

