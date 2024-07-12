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Общество 12 июля 2024 15:33

В Татарстане планируют внедрить смс-уведомления с напоминаниями о соблюдении ПДД

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В Татарстане рассматривается возможность внедрения системы смс-уведомлений, которая будет напоминать жителям республики о необходимости соблюдения ПДД. Об этом на выездном совещании в Елабуге, которое состоялось под председательством Заместителя Премьер-министра РТ – Руководителя Аппарата Кабмина РТ, зампредседателя Правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения Шамиля Гафарова, рассказал врио начальника Управления МВД по РТ Айрат Самигуллин.

Госавтоинспекцией республики предлагается использовать аналогичную систему, которую применяет МЧС для оповещения населения о неблагоприятных погодных условиях.

В рамках инициативы планируется отправлять смс-сообщения, содержащие информацию о состоянии аварийности на дорогах, основных причинах ДТП, важности соблюдения ПДД и возможных последствиях их нарушения.

#смс-сообщения #госавтоинспекция
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