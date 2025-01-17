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В Татарстане планируют вернуть контроль средней скорости движения на дорогах
В Татарстане планируют вернуть контроль средней скорости движения на автодорогах. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов на заседании коллегии Миндортранса РТ.
«Для повышения безопасности дорожного движения предлагается рассмотреть, и мы работаем над этим, мероприятия по возвращению контроля средней скорости», – сказал он.
Ханифов добавил, что продолжится мониторинг опасных участков дорог, оснащение дорожными знаками, увеличение количества камер фото-и-видеофиксации.
В Татарстане в прошлом году в ДТП погибло 320 человек. Количество погибших выросло на 41 человек по сравнению 2023 годом.
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