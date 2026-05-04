В Татарстане планируют увеличить единовременную выплату при рождении ребенка для сельских женщин

В Татарстане планируют повысить единовременную выплату женщинам, постоянно проживающим в сельской местности и поселках городского типа, при рождении ребенка. Это следует из проекта постановления Кабинета Министров РТ, который проходит антикоррупционную экспертизу.

Документ предусматривает внесение изменений в постановление от 09.02.2018 № 67. Согласно проекту, размер выплаты женщинам в возрасте до 25 лет при рождении первого ребенка предлагается увеличить с 50 до 100 тыс. рублей.

Кроме того, выплату женщинам в возрасте до 29 лет при рождении третьего и каждого последующего ребенка планируют повысить со 100 до 200 тыс. рублей.

Условия получения выплат остаются прежними: постоянное проживание в сельской местности или поселках городского типа Татарстана с даты обращения не менее трех лет.