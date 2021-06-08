Минэкономики РТ разработало меры поддержки для резидентов промпарков с загрузкой ниже 70%

Главной задачей 2021 года для экономики Татарстана станет существенное увеличение количества резидентов промышленных парков, имеющих загрузку менее 70%. Об этом заявил сегодня заместитель премьер-министра Республики Татарстан — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на брифинге в Кабмине.

«На сегодняшний день в республике всего 105 промышленных парков, — рассказал спикер. При этом количество резидентов у нас уже более полутора тысяч. И по сравнению даже с пандемийным годом мы наблюдаем определенный рост. Парки действительно востребованы. Однако у нас есть ряд площадок, где загрузка составляет менее 70%».

В целях комплексного развития технопарков Минэкономики разработало концепцию повышения эффективности развития промышленных парков. В рамках данной концепции уже принят ряд законодательных инициатив, которые открывают для субъектов предпринимательства следующие налоговые льготы на десятилетний период: снижение налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения, освобождение от уплаты транспортного налога, а также освобождение от уплаты налога на имущество организаций.

«Для того, чтобы воспользоваться указанными льготами, предприниматель должен заключить соглашение с Министерством экономики по осуществлению деятельности на территории аккредитованного промышленного парка, — пояснил Шагиахметов. — Другие критерии, помимо низкой заполняемости парка — менее 70%, он должен платить налоги в бюджет Татарстана и на дату подачи заявки являться субъектом МСП».

«Дополнительно к этим налоговым преференциям для резидентов промпарков, которые соответствуют условиям концепции, разработан пакетный комплекс мер поддержки, в том числе, субсидирование процентной ставки, предоставление займа „Стройка“, льготный тариф на электроэнергию, — пояснил Шагиахметов. — Реализация комплекта мер поддержки стартует уже в текущем месяце».

