Общество 26 ноября 2025 18:31

В Татарстане планируют утвердить новую программу «Охрана материнства и детства»

В Татарстане, в рамках реализации национального проекта «Семья», планируют утвердить новую программу «Охрана материнства и детства». Соответствующее постановление на данный момент проходит антикоррупционную экспертизу.

Цель региональной программы – укрепление репродуктивного здоровье населения Татарстана, а также повышение качества медпомощи женщинам, желающим иметь детей, а также беременным. В этой связи основные задачи включают в себя создание инфраструктуры женских консультаций и акушерских стационаров, снижение материнской и детской смертности, а также поддержка женщин после родов и профилактические работы по сохранению здоровья матери и ребенка.

Сроки реализации программы – с 2025 по 2030 годы, а финансирование, выделенное на нее, составляет более 2,8 миллиарда рублей.

#демография #дети #беременность
