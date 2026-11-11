В Татарстане планируют упразднить две деревни и поселок, не имеющие населения

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В Татарстане планируют упразднить деревни Урняк и Удобновка Муслюмовского района, а также поселок железнодорожного разъезда Саз-Тамак Кукморского района. Проекты двух соответствующих законов в числе прочих вопросов рассмотрели сегодня депутаты на заседании Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Государственного Совета РТ, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

На данный момент в деревнях Урняк и Удобновка никто не проживает и не зарегистрирован, новые записи о ведении домохозяйств не вносились. На их территории нет не только постоянно проживающего населения, но и дорог, инженерных коммуникаций, объектов социального, культурного и бытового назначения, торговых точек, жилых домов, а также строений, сооружений и прочих объектов недвижимого имущества.

«По результатам обсуждения жители муниципальных образований „Митряевское сельское поселение“ и „Михайловское сельское поселение“ поддержали инициативу об упразднении населенных пунктов, процедуры, предусмотренные законодательством, соблюдены», – доложил глава Муслюмовского района РТ Альберт Хузин.

В свою очередь поселок железнодорожного разъезда Саз-Тамак расположен в 450 метрах от дороги регионального значения Кукмор – Шемордан. Согласно кадастровым картам, по его территории проходит железная дорога.

Участок, на котором находится поселок, относится к землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, к землям для обеспечения космической деятельности, к землям обороны, безопасности и к землям иного специального назначения, а не к землям населенных пунктов.

Здесь отсутствуют жилые дома. Нет там также опор линий электропередач, централизованного водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, социальных объектов и объектов культурного наследия.

В похозяйственных книгах Байлянгарского сельского поселения нет новых записей о ведении домохозяйств на территории поселка. По информации отдела МВД России по Кукморскому району, зарегистрированные жители в населенном пункте также отсутствуют.