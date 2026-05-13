В Татарстане планируют создать регистр населения республики

В Татарстане планируют создать государственную информационную систему «Регистр населения Республики Татарстан». Проект соответствующего постановления Кабинета министров РТ, подготовленный Минцифры региона, пока проходит антикоррупционную экспертизу.

Оператором системы и обладателем обрабатываемой в ней информации станет Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ, а техническим оператором – Центр цифровой трансформации РТ.

Новая ГИС будет создана в соответствии с Федеральным законом №168-ФЗ «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской федерации», который был подписан главой государства Владимиром Путиным 8 июня 2020 года, и постановлением Правительства РФ №1723, принятом 9 октября 2021-го.

Сведения, включенные в систему, будут использоваться для повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг и выполнения государственных и муниципальных функций, воплощения в жизнь государственной политики по социально-экономическому развитию региона, обеспечению актуальности и достоверности информационных ресурсов различных органов власти, реализации их полномочий, а также составления и реализации программ, подготовки проектов бюджетов и решения иных управленческих задач.

У пользователей не будет непосредственного доступа к данным, занесенным в систему. Чтобы получить информацию, заявитель должен будет направить оператору регистра через систему электронного документооборота РТ. В течение десяти рабочих дней оператор должен будет дать ответ, а после рассмотрения заявки также в течение десяти рабочих дней должно быть подписано соглашение. Предусмотрено проведение пользователем технических работ для получения сведений, в том числе для соблюдения требований информационной безопасности.

Из проекта документа следует, что в ГИС будут включаться следующие данные:

1) сведения о физическом лице;

2) идентификаторы документа, удостоверяющего личность физического лица;

3) идентификаторы сведений о регистрационном учете гражданина РФ и миграционном учете иностранного гражданина и лица без гражданства;

4) идентификаторы документов или отметок в документах, удостоверяющих личность, подтверждающих право иностранного гражданина и лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ;

5) сведения о подаче гражданином РФ или его законным представителем уведомления о наличии иного гражданства или документа на право постоянного проживания в иностранном государстве (либо о подаче обращения о выходе из гражданства данного государства или об отказе от права постоянного проживания там);

6) сведения о принятых решениях по вопросам российского гражданства в отношении лиц, обратившихся с соответствующим заявлением на территории РФ;

7) идентификаторы сведений о постановке на воинский учет и снятии с воинского учета;

8) идентификаторы учетной записи физического лица в единой системе идентификации и аутентификации;

9) идентификаторы документов об образовании и (или) о квалификации, документа об обучении, включая виды, номера и иные сведения о таких документах, сведений о присуждении, лишении, восстановлении ученой степени, присвоении, лишении, восстановлении ученого звания;

10) идентификаторы сведений о постановке на учет в налоговом органе, в том числе в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход;

11) идентификаторы сведений о регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей;

12) идентификаторы сведений о постановке физического лица на учет в органах службы занятости;

13) идентификаторы сведений о регистрации в системах обязательного пенсионного и медицинского страхования;

14) сведения о государственной регистрации рождения;

15) сведения об установлении отцовства;

16) сведения о государственной регистрации смерти и о внесении исправлений или изменений в записи актов о смерти;

17) сведения о семейном положении физического лица;

18) сведения о государственной регистрации перемены имени;

19) сведения о регистрации компетентным органом иностранного государства акта гражданского состояния в отношении гражданина РФ или его несовершеннолетнего ребенка, являющегося гражданином РФ;

20) идентификаторы записи федерального регистра сведений о населении в отношении каждого физического лица, являющегося ребенком физического лица.