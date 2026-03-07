news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 7 марта 2026 13:19

В Татарстане планируют создать реестр произведений монументального искусства

Читайте нас в
Телеграм

В Кабинете министров Республики Татарстан состоялось заседание Межведомственной комиссии по увековечению памяти выдающихся личностей и знаменательных событий. Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Участники встречи рассмотрели вопрос изучения и составления реестра произведений монументального искусства, включая мозаики, сграффито и панно.

С докладом по теме выступила помощник Раиса РТ Олеся Балтусова, возглавляющая рабочую группу. Члены комиссии подчеркнули особую важность государственной охраны таких произведений. По итогам обсуждения было отмечено, что специальный реестр необходимо сформировать на уровне Министерства культуры республики, Комитета по охране объектов культурного наследия и органов местного самоуправления.

Вопрос сохранения монументального искусства остается на повестке комиссии. В дальнейшем планируется разработать конкретный механизм и порядок проведения мероприятий, направленных на защиту и реставрацию данных объектов.

#комитет рт по охране объектов культурного наследия
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Героини нашего времени: кого чествовал накануне 8 Марта в Казанском Кремле Минниханов

Героини нашего времени: кого чествовал накануне 8 Марта в Казанском Кремле Минниханов

6 марта 2026
Новак: Россия перенаправит часть поставок СПГ из Европы в дружественные страны

Новак: Россия перенаправит часть поставок СПГ из Европы в дружественные страны

6 марта 2026
Новости партнеров