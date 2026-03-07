В Татарстане планируют создать реестр произведений монументального искусства

В Кабинете министров Республики Татарстан состоялось заседание Межведомственной комиссии по увековечению памяти выдающихся личностей и знаменательных событий. Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Участники встречи рассмотрели вопрос изучения и составления реестра произведений монументального искусства, включая мозаики, сграффито и панно.

С докладом по теме выступила помощник Раиса РТ Олеся Балтусова, возглавляющая рабочую группу. Члены комиссии подчеркнули особую важность государственной охраны таких произведений. По итогам обсуждения было отмечено, что специальный реестр необходимо сформировать на уровне Министерства культуры республики, Комитета по охране объектов культурного наследия и органов местного самоуправления.

Вопрос сохранения монументального искусства остается на повестке комиссии. В дальнейшем планируется разработать конкретный механизм и порядок проведения мероприятий, направленных на защиту и реставрацию данных объектов.