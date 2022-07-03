В Татарстане планируют создать новые креативные пространства в Арске и Альметьевске

В Татарстане разрабатываются два проекта по созданию креативных пространств. Первое из них появится в Арске, где планируют воссоздать традиционный кожевенный промысел, а второе — в Альметьевске. Здесь создадут площадку, связанную с анимационной и музыкальной культурой, рассказала в интервью ТАСС министр культуры республики Ирада Аюпова.

«У нас есть два таких проекта, две концепции. Первая — это Арск, где мы предполагаем возродить традиционный кожевенный промысел. И на базе традиционного кожевенного промысла сформировать креативную среду в Арском муниципальном районе», — поделилась она.

Маршрут будет не только туристическим, но и производственным. Изготовление ичигов — это очень интересная традиция татар, заверила министр.

Удивит креативом и Альметьевск, который раскроет тему традиционной музыкальной культуры на базе местного профильного колледжа.

«Это будет уже непосредственно тема, связанная с музыкальной и анимационной культурой. <...> И мы предполагаем, что тема традиционной музыкальной культуры, производство музыкальных традиционных инструментов будет отдельным направлением», — заметила глава Минкульта Татарстана.

По ее словам, сейчас в Татарстане формируются установочные решения, и при поддержке федерального центра начнется создание мастер-планов будущих площадок. Однако реализация этих инициатив начнется не ранее 2023 года.

Напомним, что во время ПМЭФ Министерство культуры России объявило о планах по созданию креативных пространств на промышленных объектах шести регионов.