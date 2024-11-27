В Татарстане планируют создать испытательный центр для предприятий республики

Казанский авиационный завод

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане планируют создать опорный метрологический и испытательный центр для промышленности республики. Соответствующую инициативу обсудили в Академии наук РТ на научно-практической конференции, посвященной развитию в регионе испытательных и метрологических служб предприятий авиапромышленности и смежных отраслей.

«В сфере авиастроения Татарстана работают более 15 предприятий, численность сотрудников превышает 25 тыс. человек. Развитие промышленности в условиях СВО, а также последствия санкций приводят к тому, что предприятиям необходима инфраструктурная поддержка — создание современной испытательной и метрологической базы», — отметил заместитель министра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев.

Он напомнил, что в апреле в Минпромторге Татарстана прошло совещание с участием представителей авиаотрасли и ЦСМ Татарстана, на котором была поставлена задача проанализировать потребности предприятий в таком оборудовании.

По словам специалистов, экономически нецелесообразно вкладываться каждому предприятию отдельно в актуальную базу. На конференции предложили создать в республике метрологический и испытательный центр. Инициативу направят в Минпромторг России.

Кроме того, вузам поручили проработать включение в учебные планы программы по подготовке кадров для метрологического и испытательного центра.