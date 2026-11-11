В Татарстане планируют создать геопарк международного значения ЮНЕСКО в границах Лениногорского, Альметьевского, Бугульминского, Черемшанского и Сармановского районов, следует из проекта указа Раиса РТ, проходящего антикоррупционную проверку.

Кабинету Министров РТ с участием ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина будет поручено в течение шести месяцев создать геопарк с включением в его состав особо охраняемых природных территорий, объектов республиканского значения и иных объектов природного, геологического, исторического, археологического, индустриального и культурного значения. Для этого проведут межведомственную инвентаризацию объектов и определят границы геопарка с картографическим материалом и обоснованием выбора.

Также планируется утвердить наименование геопарка и его правовой режим, сформировать межведомственную рабочую группу по подготовке к номинации, разработать план мероприятий по представлению номинационного досье для включения геопарка в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО и определить порядок взаимодействия с профильными федеральными органами для софинансирования из федерального бюджета.

Инициатива направлена на развитие устойчивого туризма, повышение научно-образовательного потенциала и укрепление международного имиджа республики.