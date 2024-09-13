В Татарстане планируют собрать хороший урожай сахарной свеклы

Свекла в Татарстане продолжает расти. Причем в августе свекольный корень весил в среднем 386,3 грамма. Об этом заявила замруководителя татарстанского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» Гузель Хусаинова, чьи слова приводит газета «Республика Татарстан».

Спикер подчеркнула, что самые урожайные поля – в Тетюшском районе (агрофирма «Колос»). Там средний вес корня - 700 граммов. В целом в этом году в республике планируют собрать около 670 центнеров свеклы с гектара.

Причина хорошей урожайности – теплая и в меру дождливая погода в августе. Как объяснила Хусаинова, свекла относится к влаголюбивым культурам, поэтому именно из-за погодных условий в последний летний месяц она начала активно набирать массу.

Более того, производители рассчитывают, что свеклы будут еще и очень сладкими в этом году. К слову, самая сахаристая свекла выросла в том же Тетюшском районе.

По данным на 13 сентября, в Татарстане убрали 15,2% площадей, выкопав с них около 374 тыс. тонн свеклы. Урожайность в среднем по Татарстану составила более 440 ц/га – очень высокий показатель.