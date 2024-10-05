В Татарстане планируют собрать не менее 2 млн тонн сахарной свеклы

В Татарстане почти завершена уборка рапса, из 165 тыс. га на сегодня обмолочено 148 тыс. га, или 90% площадей. Валовой сбор составляет 290 тыс. тонн с урожайностью 19,6 ц/га. Также в республике еще продолжают убирать подсолнечник, сахарную свеклу, картофель и овощи. О ходе уборки доложил на совещании в Доме Правительства РТ первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов. Провел совещание Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Как сообщает пресс-служба руководителя республики, на данный момент приступили к уборке подсолнечника - обмолочено 73 тыс. га, или 34% от плана. Намолочено маслосемян 159 тыс. тонн с урожайностью 22 ц/га.

Сахарная свекла выкопана с 28,8 тыс. га, или 52% от общей площади. Накопано 1,3 млн тонн, средняя урожайность составляет 454 ц/га.

На заводах продолжают перерабатывать сахарную свеклу, для производства сахара на предприятия поступило 628 тыс. тонн сахарной свёклы, из них на уже переработали 429,7 тыс. тонн, произвели 55,4 тыс. тонн сахара, выход сахара в среднем составляет 13%. По итогам уборки планируется собрать не менее 2 млн тонн сахарной свеклы, планируемая выработка сахара - 240 тыс. тонн.

Еще в РТ продолжают собирать картошку. Она выкопана с площади 3,9 тыс. га, или 88 % от плана, накопано 126 тыс. тонн при средней урожайности 326 ц/га.

В целом овощные культуры убраны на площади 1,1 тыс. га, или 57% от плана. Валовой сбор составляет 20 тыс. тонн, со средней урожайностью 182 ц/га.

В зерновой группе еще предстоит убрать кукурузу на зерно на площади 40 тыс. га. На сегодня убрано 3,4 тыс. га, намолочено 21 тыс. тонн зерна с урожайностью 64,3 ц/га.

Под урожай 2025 года озимые культуры посеяны на площади 484 тыс. га, на данный момент они в фазе всходов. По мониторингу Россельхозцентра, состояние озимых культур хорошее и удовлетворительное.

В республике основная обработка почвы проведена на площади 1 млн 11 тыс. га (68% от плана). Ежедневно на обработке почвы задействовано более 1,1 тыс. агрегатов, в среднем за день они обрабатывают более 26 тыс. га.

В республике заготовлено грубых и сочных кормов в расчете на 1 условную голову 32,8 ц. к.ед.

Продолжается заготовка силоса из кукурузы. Всего убрано 97 тыс. га, или 60% от имеющихся площадей. Предстоит еще убрать 64 тыс. га кукурузы.

В совещании также приняли участие председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, премьер-министр РТ Алексей Песошин, в режиме видеоконференцсвязи – все муниципальные районы.