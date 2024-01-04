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В Татарстане планируют раздать еще более 7,6 тыс. подарков новорожденным за два года
В 2024 и 2025 годах в Татарстане продолжит действовать акция «Подарок новорожденному». Ожидается, что за два года будет выдано более 7,6 тыс. коробок с необходимыми принадлежностями. Проект постановления Кабмина РТ о выдаче субсидий на закупку таких наборов проходит антикоррупционную экспертизу.
Напомним, что акция была учреждена с 2020 года по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Получить подарочные наборы могут семьи с доходами не выше прожиточного минимума, в которых родился ребенок. Подарки вручаются в день выписки новорожденного.
Социально ориентированные некоммерческие организации, связанные с реализацией проекта, получат субсидию на закупку наборов, в которые входят пеленки, набор для купания, памперсы и другие товары, которые потребуются в первые месяцы жизни ребенка.
Интересно, что с начала реализации акции плановое количество подарков несколько раз менялось: в 2020 году их было 4415, в 2021-м – 4560, в 2022-м – 4365, а с 2023-го – по 3828.
Напомним, что согласно указу Президента Владимира Путина 2024-й в России объявлен Годом семьи.
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